Rajoy eist opheldering van Catalanen

MADRID (AFN) - De Spaanse premier Mariano Rajoy eist van de regioregering van Catalonië dat ze duidelijk maakt of ze dinsdag nu wel of niet de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen. Op basis van die uitleg beraadt Madrid zich op de stappen die het tegen Catalonië gaat nemen.

De Catalaanse premier Carles Puigdemont riep dinsdag in zijn toespraak in het parlement in Barcelona niet de onafhankelijkheid uit, maar vroeg wel om een mandaat om dat te doen. Hij zei dat er dan meteen tijd moet worden ingeruimd voor onderhandelingen met Spanje. Later op de avond zorgde hij voor nog meer verwarring door samen met een aantal andere regionale politici een document te ondertekenen waarin Catalonië zich onafhankelijk verklaart van Spanje. Spaanse media stelden dat de verklaring ,,eerder een symbolisch dan een juridisch karakter'' had. Over het document is niet gestemd in het Catalaanse parlement.

Rajoy riep zijn ministerraad woendagochtend bijeen voor overleg over een reactie op de toespraak van Puigdemont. Door de regioregering van Catalonië formeel om opheldering te vragen, kan Rajoy afhankelijk van de reactie van de regioregering artikel 155 van de grondwet activeren. Met dit artikel kan Rajoy het Catalaanse zelfbestuur opheffen en de regio onder controle van Madrid brengen.

