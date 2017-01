Vaagheid Trump werkt door op markten

Tja, even lagere dollar... Echter zijn ze daar alweer rentes aan het verhogen (en zit hun 10-jaars op 2.5%) terwijl wij hier nog gratis geld rondstrooien, en een rente hebben van 0.4%. Als we nog even rustig niksdoen, zoals Draghi zo goed kan, dan zitten we binnenkort op parity. We willen ook niet veel hoger, want anders kunnen de zeuros hun lasten niet dragen, en mogen we weer bijbetalen.