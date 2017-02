Cijferseizoen bereikt hoogtepunt op Damrak

AMSTERDAM (AFN) - Beleggers wacht in de nieuwe beursweek een stortvloed aan bedrijfsresultaten op het Damrak. Vooral woensdag staat een flink aantal grote bedrijven op de agenda, die gedurende de week ook nog een aantal belangrijke economische updates biedt.

Uitzender Randstad is dinsdag het eerste grote AEX-fonds dat zijn boeken opent. Woensdag volgen ABN AMRO, verf- en chemieconcern AkzoNobel, speciaalchemiereus DSM en bierbrouwer Heineken. Bij ABN AMRO wordt het de eerste cijferpresentatie van Kees van Dijkhuizen als bestuursvoorzitter van de bank. Hij volgde in januari Gerrit Zalm op, die bij het vorige kwartaalbericht in november nog een nieuwe reorganisatieslag aankondigde.

Beleggers krijgen woensdag ook hun handen vol aan kleinere fondsen, waaronder voedingsmiddelenbedrijf Wessanen, beursuitbater Euronext en flitshandelaar Flow Traders.

Air France-KLM

Donderdag zijn verzekeraar NN Group en Air France-KLM aan de beurt. Daarbij is het vooral interessant om te zien of de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie in het vierde kwartaal de weg omhoog heeft teruggevonden. In het belangrijke derde kwartaal ging het operationeel resultaat nog met een zesde omlaag, na winstgroei in de eerste jaarhelft.

Verzekeraar Aegon en tankopslagbedrijf Vopak volgen vrijdag. Beleggers zullen bij Vopak onder meer letten op de manier waarop het bedrijf zich heeft ontwikkeld nu de olieprijzen weer wat zijn gestegen. De tanks van Vopak zaten eerder bijna tot aan de nok gevuld door de aanhoudend lage olieprijzen.

PepsiCo

Elders in Europa geven deze week onder meer de financiële fondsen Credit Suisse, Crédit Agricole en Allianz en voedingsconcerns Danone en Nestlé een kijkje in de boeken. In de Verenigde Staten zijn technologiebedrijf Cisco Systems, frisdrankmaker PepsiCo en levensmiddelengigant Kraft Heinz de meest in het oog springende concerns die hun resultaten presenteren.

Wat betreft macro-economische cijfers gaat de aandacht in Europa dinsdag vooral uit naar de economische groei in onder meer Duitsland, Nederland en de eurozone. Aan de overzijde van de Atlantische Oceaan ligt het zwaartepunt op woensdag, wanneer er nieuwe gegevens over de inflatie, de winkelverkopen en de industrie op het programma staan.

