Beurs Amsterdam in de lift

AMSTERDAM (AFN) - De beurs in Amsterdam is woensdag hoger geopend, net als de aandelenmarkten elders in Europa. Op het Damrak staat AkzoNobel in de belangstelling van beleggers, omdat een groep aandeelhouders onder aanvoering van Elliott Advisors af wil van president-commissaris Antony Burgmans.

De AEX-index noteerde in het eerste handelsuur 0,5 procent hoger op 520,84 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 749,67 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,7 procent.

De aandeelhouders willen dat AkzoNobel een buitengewone vergadering houdt over Burgmans. Het bedrijf zal het verzoek in overweging nemen, maar liet weten dat de commissarissen volledig achter Burgmans staan en dat zijn ontslag niet op de agenda wordt gezet. Elliott is erg kritisch over het afwijzen van het overnamebod van het Amerikaanse PPG op AkzoNobel en neemt het Burgmans kwalijk dat hij zelfs niet met PPG in gesprek wil gaan. Het aandeel ging licht omhoog.

Sterkste stijgers

In de AEX waren Randstad en Vopak de sterkste stijgers met plussen van 2,2 procent. Sterkste daler bij de hoofdfondsen was Ahold Delhaize met een min van 0,5 procent.

In de MidKap ging bodemonderzoeker Fugro 4,8 procent onderuit. ING verlaagde het beleggingsadvies en haalde Fugro van zijn favorietenlijst voor aandelen in de Benelux. Navigatiebedrijf TomTom was juist de uitblinker bij de middelgrote fondsen met een winst van 2,8 procent, na een hoger beleggingsadvies van Kepler Cheuvreux.

Strijd

Bij de kleinere fondsen was Telegraaf Media Groep (TMG) een stijger met een plus van 0,8 procent. John de Mol geeft zijn strijd met het Vlaamse Mediahuis over TMG niet op en zijn bedrijf Talpa zal uiterlijk op 17 april een biedingsbericht indienen bij de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM).

In Frankfurt was sportartikelenproducent Puma een flinke winnaar met een koerswinst van 4,7 procent. Puma verhoogde zijn verwachtingen voor de omzet en winst in het gehele jaar. Het Duitse autoconcern Daimler won 1,6 procent in Frankfurt na bekendmaking van kwartaalcijfers.

De euro noteerde 1,0619 dollar, tegen 1,0623 dollar bij het Europese slot op dinsdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 53,61 dollar en Brent won 0,4 procent tot 56,46 dollar per vat.

