AMSTERDAM (AFN) - Eumedion, de belangenvereniging van institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars, is kritisch over plannen voor extra bescherming van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven tegen vijandige overnames. Volgens Eumedion zijn die voorstellen ongenuanceerd en onnodig en staan ze op gespannen voet met Europese regelgeving.

De organisatie stelt dit in een brief aan informateur Edith Schippers. De laatste tijd hebben onder meer commissarissen en werkgeversorganisatie VNO-NCW plannen gepresenteerd om beursgenoteerde bedrijven beter te beschermen tegen ongewenste overnames. Eumedion vindt het van groot belang dat bedrijven in geval van een vijandig bod geen overhaaste besluiten nemen en voldoende tijd krijgen om alle opties te onderzoeken. De tijdelijke inzet van een beschermingsconstructie kan voor rust en ruimte zorgen.

Maar volgens Eumedion hebben Nederlandse bedrijven over het algemeen voldoende effectieve juridische en economische beschermingsmaatregelen en is wetgeving op dat terrein niet per se noodzakelijk. Bovendien kan nieuwe wetgeving op dat terrein strijdig zijn met het Europees recht.

Als het nieuwe kabinet toch zou besluiten tot nieuwe wetgeving, dan is volgens Eumedion een verhoging van de drempel om een bod gestand te doen ,,het minst kwalijk''. Die drempel ligt nu op 50 procent plus één aandeel, maar zou verhoogd kunnen worden tot 95 procent. Alleen wanneer het bestuur van het overnamedoelwit instemt zou de bieder die drempel mogen verlagen. Dat zou in het geval van een vijandige overname echter niet gebeuren, aldus de belangenvereniging.

