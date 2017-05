Wall Street overwegend in de min

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden vrijdag overwegend in de min. Beleggers verwerkten onder meer licht tegenvallende data over de inflatie en de winkelverkopen in de Verenigde Staten. Daartegenover vielen cijfers over het consumentenvertrouwen iets hoger uit dan voorzien.

De leidende Dow-Jonesindex stond halverwege de sessie (19.30 uur Nederlandse tijd) 0,2 procent in de min op 20.878 punten. De brede S&P 500 noteerde ook 0,2 procent in de min op 2388 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq stond een fractie hoger op 6118 punten.

T-Mobile US en Sprint wonnen respectievelijk 0,8 en 0,6 procent. Volgens ingewijden voeren de twee telecombedrijven gesprekken over een fusie. Ook het Japanse Softbank, de grootste aandeelhouder van Sprint, zou bij de onderhandelingen betrokken zijn. Door te combineren zouden Sprint en T-Mobile US beter de concurrentie aan kunnen gaan met marktleiders Verizon en AT&T die tot 0,2 procent inleverden.

JC Penney

JC Penney leverde ruim 11 procent aan beurswaarde in. De warenhuisketen zag zijn verkopen de afgelopen tijd sterker afnemen dan waar in de markt rekening mee werd gehouden. Ook branchegenoten hadden het zwaar. Zo verloor Macy's 2,6 procent in, bovenop het verlies van 17 procent op donderdag. Ook Kohl's (min 1,7 procent) en Whole Foods Market (min 2,6 procent) stonden andermaal in de min.

General Electric (GE) stond ook bij de verliezers. Analisten van Deutsche Bank verlaagden hun beleggingsadvies op het industriële conglomeraat. De marktvorsers voorzien onder meer een lagere winst voor het hele jaar in vergelijking met eerdere ramingen. Het aandeel GE leverde 3,2 procent in.

Bankaandelen

Verder stonden bankaandelen op Wall Street onder druk door toegenomen twijfels over het aantal rentestappen van de koepel van centrale banken dit jaar. Waar de Federal Reserve eerder aangaf ruimte te zien voor zeker twee rentestappen, lijken kenners hier steeds minder van overtuigd.

Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 47,73 dollar. De prijs van Brent zakte 0,1 procent naar 50,75 dollar per vat. De euro was 1,0920 dollar waard, tegen 1,0930 dollar bij het Europese slot eerder op de dag.

