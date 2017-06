Lavide praat met meerdere partijen

ALKMAAR (AFN) - Lavide praat met meerdere kandidaten voor een invulling van de lege beurshuls via een zogenoemde omgekeerde overname. Dat werd maandag bekendgemaakt.

Momenteel werkt de onderneming met een drietal scenario's. Dat zijn meerdere deelnemingen in verschillende bedrijven waar Lavide op termijn synergiemogelijkheden ziet, een substantiële omgekeerde overname en de mogelijkheid om zelf activiteiten te gaan ontplooien. In de ,,aankomende periode'' zal Lavide kiezen voor een richting of een combinatie van de beschreven richtingen.

Lavide noemde geen namen, maar gaf aan te praten met een partij in de zorgbranche, een partij gericht op kinderen, twee partijen gericht op trainingen, twee partijen in de IT-branche en een productiebedrijf. ,,Aanvullend lopen er nog oriënterende gesprekken met enkele potentiële kandidaten, die nog in een te vroeg stadium zijn om specifiek te benoemen maar wel perspectief bieden'', aldus Lavide.

De onderneming heeft een informatiememo geschreven, waarbij ook de mogelijkheid tot extra financiering wordt bekeken. Daarmee kunnen zelf ontwikkelde activiteiten betaald worden, maar ook andere mogelijkheden zoals een overname gefinancierd worden.

