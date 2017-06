KPN sluit klantenservice in Eindhoven

EINDHOVEN (AFN) - KPN sluit per 1 januari volgend jaar zijn afdeling klantenservice in Eindhoven. Ongeveer driehonderd mensen, die samen goed zijn voor 177 fte, verliezen daardoor hun baan. Zij zijn vorige week al op de hoogte gesteld, maakte het telecombedrijf maandag bekend.

De klantenservice van KPN heeft het de laatste jaren fors minder druk gekregen. Alleen al in het afgelopen jaar nam het aantal telefoontjes met zo'n 40 procent af. Dat komt doordat klanten steeds meer zelf kunnen regelen via de website en via apps. Ook neemt het aantal klachten af, volgens KPN doordat veel is geïnvesteerd in klanttevredenheid.

