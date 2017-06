Techbedrijven omlaag bij opening Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met verlies geopend. Net als vrijdag moesten vooral technologiebedrijven het ontgelden. Techgigant Apple en softwaremaker Adobe kregen nieuwe afwaarderingen van analisten voor hun kiezen en dat deed hun beurswaarde geen goed.

Technologiegraadmeter Nasdaq dook kort na de openingsbel 1 procent omlaag tot 6144 punten. De Dow-Jonesindex stond 0,1 procent in de min op 21.247 punten en de brede S&P 500 ging 0,2 procent naar beneden, naar 2426 punten.

Apple speelde in de eerste handelsminuten 3,5 procent kwijt en bij Adobe was sprake van een koersdaling van 3,6 procent. Het was bij Apple al het tweede rapport in korte tijd waaruit blijkt dat de rek er voor het aandeel voorlopig uit is omdat de onthulling van een nieuwe iPhone al ingeprijsd is.

Facebook zakte verder 1,8 procent, Amazon ging 2,5 procent omlaag en Microsoft noteerde een min van 2,3 procent. De technologiesector kreeg vrijdag ook een tik te verwerken op Wall Street na een kritisch analistenrapport en ook in Europa zitten techbedrijven in de hoek waar de klappen vallen.

