AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt dinsdag met winst te beginnen. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters in het groen openen in navolging van de hogere slotstanden op Wall Street. Beleggers durven weer meer risico te nemen nu de zorgen over Noord-Korea wat zijn afgenomen en de verwoesting van orkaan Irma minder erg is dan gevreesd.

Op het Damrak staat Ahold Delhaize in de schijnwerpers. Volgens data-onderzoeker Foursquare hebben de prijsverlagingen die Amazon na zijn miljardenovername van Whole Foods bij de supermarktketen heeft doorgevoerd, gezorgd voor gemiddeld 25 procent meer klanten in de winkels. De forse kortingen zorgden voor een forse schok in het supermarktlandschap in de Verenigde Staten, waar Ahold Delhaize het gros van zijn omzet haalt.

Van Lanschot Kempen zal mogelijk bewegen op het nieuws dat Rabobank een belang van 9,74 procent in de vermogensbeheerder heeft verkocht. De aandelen zijn geplaatst voor een prijs van 25,10 euro per stuk. Dat betekent een korting van bijna 5 procent op de slotkoers van maandag.

HeadFirst Source

HeadFirst Source kwam met een handelsbericht. De arbeidsbemiddelaar heeft in de eerste helft van 2017 naar eigen zeggen volop geprofiteerd van de eind vorig jaar afgeronde fusie tussen HeadFirst en Source. Zowel de omzet als het bedrijfsresultaat vielen fors hoger uit.

De lege beurshuls NedSense enterprises liet weten in de eerste helft van het jaar een verlies te hebben geleden van 40.000 euro. Nedsense is nog steeds op zoek naar geïnteresseerde partijen en zegt ook ,,geregeld" te worden benaderd. Tot een concreet voorstel heeft dat echter nog niet geleid.

Volkswagen

In Frankfurt staat Volkswagen in de belangstelling. De autofabrikant wil uiterlijk in 2030 elektrisch aangedreven versies hebben van al zijn driehonderd modellen. Om dat te bereiken wordt 20 miljard euro gestoken in de ontwikkeling van de auto's en nog eens 50 miljard euro in de benodigde batterijen, zo maakte topman Matthias Müller bekend.

De Europese beurzen sloten maandag met winst. De AEX-index won 1 procent tot 523,96 punten en de MidKap klom ook 1 procent, tot 810,26 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tussen 0,5 en 1,4 procent.

New York

Ook de New Yorkse beurzen gingen hoger de dag uit. De Dow-Jonesindex klom 1,2 procent tot 22.057,37 punten. De brede S&P 500 won 1,1 procent en sloot op een recordstand van 2488,11 punten. De technologiebeurs Nasdaq steeg 1,1 procent tot 6432,27 punten.

De euro was 1,1966 dollar waard, tegen 1,1975 dollar een dag eerder. De prijzen van Amerikaanse ruwe olie en Brentolie stonden nagenoeg vlak op respectievelijk 48,08 dollar en 53,82 dollar per vat.

