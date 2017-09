AkzoNobel opent verffabriek in Engeland

AMSTERDAM (AFN) - AkzoNobel heeft een hypermoderne verffabriek geopend in het Noord-Engelse Ashington. De fabriek, die meer dan 100 miljoen euro heeft gekost, is de grootste investering ooit voor de verftak van de onderneming.

De systemen in de fabriek zijn volledig computergestuurd. Daardoor is de productie zeer flexibel. Bovendien is de fabriek volgens Akzo zeer zuinig met water en energie en levert de productie minder afval op. Daarnaast kan Akzo de productie van verf in het Verenigd Koninkrijk dankzij de nieuwe fabriek verdubbelen tot 200 miljoen liter per jaar.

Deel dit artikel via: