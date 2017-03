Nikkei begint beursweek met kleine plus

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Tokio is de maandag met een kleine winst gesloten. Beleggers reageerden onder meer op de sterk gedaalde olieprijzen, die het sentiment enigszins drukten. Net als in de VS en Europa is het ook in Azië wachten op de rentebeslissing van de Amerikaanse Federal Reserve later deze week.

De Nikkei-index in Japan eindigde de sessie met een winst van 0,2 procent op 19.633,75 punten. Beleggers in Japan kregen onder meer tegenvallende cijfers over de machineorders te verwerken. Elektronicabedrijf Pioneer (plus 4,7 procent) was een opvallende stijger na een adviesverhoging door analisten.

Elders in het Verre Oosten was het beeld gemengd. De All Ordinaries in Sydney verloor 0,3 procent terwijl de Kospi in Seoul 1 procent steeg. De Hang Seng in Hongkong stond tussentijds 1,1 procent hoger. HSBC was in Hongkong een opvallende stijger met een plus van 2,1 procent, nadat bekend werd dat het financiële concern in Mark Tucker een nieuwe voorzitter heeft gevonden. Hij komt over van AIA Regional.

