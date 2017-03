Koeweit wil verlaging olieproductie verlengen

Het zou voor shelletje geen kwaad kunnen als alle olieboeren,inclusief amerika hun gezonde verstand gebruiken en niet bij de minste prijsverhoging,direkt alle oliepompen weer volaan gaan zetten en zo de olieprijs weer laten verongelukken.

Eindelijk lijkt die stomme dip van de metalen,na half 4 ten einde,het lijkt er op dat ze nu hun leuke winst vast gaan houden,eindelijk gerechtigheid want het koersbord bij Dalm,preekt al weken veel hogere koersen,de oudijzerprijs is in 3 maanden tijd opgelopen van 8c naar 16c,bovendien lag er 3 maanden geleden een berg oudijzer in de loods waar je niet overheen kon kijken,nu ligt er maar een hoopje,met andere woorden er is in de staalindustrie een gigantische vraag naar grondstof.

Ik moet eerst mijn agenda nog raadplegen om te zien of er nog wat te handelen valt,veel geluk!!!