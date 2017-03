BAM betrokken bij woningbouwproject Haarlem

BUNNIK (AFN) - BAM-dochter AM werkt mee aan de bouw van 188 huurwoningen in de nieuwe wijk De Entree in Haarlem. Dat meldde het bouwconcern maandag zonder het noemen van financiële details.

Het gaat zowel om eengezinswoningen als appartementen. AM is bij het project betrokken als onderdeel van het samenwerkingsverband Ontwikkelingscombinatie 023, waarin ook gebiedsontwikkelaar BPD, bouwbedrijf Slokker en woningcorporatie Ymere zitten. Naar verwachting start de bouw in oktober dit jaar. De oplevering van de eerste woningen is gepland voor begin 2019.

