Rustige handelsdag op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lieten maandag geen grote koersbewegingen zien. Beleggers op Wall Street moesten het doen met een nagenoeg lege agenda. Het wachten is vooral op het rentebesluit van de Federal Reserve komende woensdag.

De Dow-Jonesindex noteerde aan het slot een min van 0,2 procent op 20.881,48 punten. De brede S&P 500 klom een fractie tot 2373,47 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq eindigde 0,2 procent hoger op 5875,79 punten.

De verwachting is dat de Fed woensdag zal besluiten de rente verder te verhogen. Het zou de eerste stap zijn van de in totaal verwachte drie, en mogelijk zelfs vier, renteverhogingen in dit jaar. De hogere rente is het gevolg van het sterke herstel van de Amerikaanse economie. Dat bleek afgelopen week nog uit een onverwacht stevige groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten.

Mobileye

Mobileye was goed voor een koerssprong van ruim 28 procent. Chipmaker Intel (min 2,1 procent) neemt voor ruim 15 miljard dollar het in New York genoteerde Israëlische softwarebedrijf over. Mobileye is een specialist op het gebied van software en sensoren voor zelfrijdende auto's en systemen die het autorijden vergemakkelijken en veiliger maken.

Verder wist media- en entertainmentbedrijf Time Warner de aandacht op zich gericht. Filmstudio Warner Brothers verdiende in het Noord-Amerikaanse openingsweekend van de film Kong: Skull Island in de bioscoop 61 miljoen dollar, wat veel meer is dan kenners hadden verwacht.

Vluchten

Luchtvaartmaatschappijen gingen omlaag nadat duizenden vluchten moesten worden geschrapt vanwege het extreme winterweer in het noordoosten van de VS. Zo verloren American Airlines, Southwest Airlines, Delta Air Lines en United Continental tot 3,4 procent.

In de VS is dit weekeinde de zomertijd ingegaan. Daardoor is het tijdsverschil met Nederland de komende twee weken een uur kleiner en opent de beurshandel op Wall Street tot en met 24 maart om 14.30 uur Nederlandse tijd.

De euro was 1,0654 dollar waard, tegen 1,0664 dollar bij het Europese slot. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 48,40 dollar en Brent zakte licht tot 51,34 dollar per vat.

