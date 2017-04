'AEX opent met klein verlies'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse beurs begint donderdag naar verwachting met een kleine min. Ook de andere graadmeters in Europa zullen bij de openingsbel beperkte koersuitslagen laten zien. Beleggers maken zich op voor een lang weekend. Vrijdag en maandag zijn de Europese beurzen gesloten. Op Goede Vrijdag wordt op Wall Street evenmin gehandeld.

Voordat het zover is wordt het cijferseizoen in de VS donderdag afgetrapt door de grote banken JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo. Verder verwerkt de markt opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Die zei onder meer dat de dollar te duur aan het worden is, wat slecht is voor de Amerikaanse economie. Verder ziet hij graag dat de rentes in de Verenigde Staten laag blijven.

In Amsterdam gaf Fagron een update over het eerste kwartaal. De toeleverancier van apotheken zag de verkoop van farmaceutische grondstoffen in de Verenigde Staten in de eerste maanden van 2017 stabiliseren, na anderhalf jaar van krimp. De onderneming sprak van een kentering in de VS en is positief gestemd over het hele jaar.

Etalage

Air France-KLM weet ook de aandacht op zich gericht. Volgens persbureau Bloomberg wil Infinite Miles zijn belang van 3,4 procent in de luchtvaartcombinatie van de hand doen. Naar verluidt staat ook de deelneming van Infinite in Lufthansa, van 2,4 procent, in de etalage.

De euro noteerde voorbeurs 1,0675 dollar, tegen 1,0620 dollar bij het Europese slot op woensdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie stond nagenoeg onveranderd op 53,10 dollar en Brent werd 0,1 procent duurder bij 55,89 dollar per vat.

Woensdag sloot de AEX-index met een verlies van 0,1 procent op 517,81 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 748,32 punten. De beurs in Parijs sloot vlak. Frankfurt won 0,1 procent, terwijl Londen 0,2 procent kwijtspeelde. De graadmeters in New York eindigden de sessie 0,3 tot 0,5 procent in de min.

