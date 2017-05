China reikt Griekenland de hand

PEKING (AFN) - De Chinese president Xi Jinping heeft zaterdag de Griekse premier Alexis Tsipras gezegd dat de twee landen nog meer moeten samenwerken op het gebied van energie, infrastructuur en telecommunicatie. Tsipras is op bezoek in Peking voor de internationale conferentie over de 'Nieuwe Zijderoute' die zondag begint.

Xi ijvert voor een enorme door China aangedreven impuls in de economische ontwikkeling van landen in Azië, Europa en Afrika. Voor het beleid worden honderden miljarden euro's opzijgelegd. Veel geld is bestemd voor kolossale infrastructuurprojecten. Het heet officieel het initiatief van 'Gordel en Weg', maar is bekender als China's 'Nieuwe Zijderoute'. Het onder een schuldenlast gebukt gaande Griekenland is volgens Xi belangrijk op die route.

