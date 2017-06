Olieproductie OPEC omhoog in mei

WENEN (AFN) - De productie van oliekartel OPEC is in mei gestegen door een hogere productie in Libië en Nigeria die een daling bij andere leden van de OPEC tenietdeed. Uit dinsdag gepubliceerde cijfers bleek dat de productie van de OPEC vorige maand uitkwam op 32,1 miljoen vaten per dag, tegen 31,8 miljoen vaten in april.

De OPEC kwam in mei met producenten zoals Rusland overeen de productieverlaging die sinds begin dit jaar geldt met negen maanden te verlengen. De OPEC-leden Libië en Nigeria zijn echter vrijgesteld van deze afspraak en de gezamenlijke productie van die landen ging met ruim 350.000 vaten per dag omhoog. Wel is sprake van grote volatiliteit van die productie vanwege de politieke onrust en het geweld in zowel Libië als Nigeria.

De OPEC verwacht verder dat de olievoorraden later dit jaar zullen afnemen, dankzij de langere productieverlaging en een sterkere vraag.

