Ook bij ons gaan de chippers weer leuk omhoog,gisteren heb ik bij de dip leuk besi bij gekocht en hij staat nu al 1,5€ hoger,dat is heel gezellig,trouwers heel het beursje doet het plezierig vandaag,mijn nieuwe vlam,wereldhave heeft er ook wel zin in,jammer dat die staat asr in het rood drukt,maar die heb ik ook bijgekocht,omdat ik zeker verwacht dat hij weer stevig gaat plussen.

Ik hoop dat we op deze golflengte doorstomen tot half 6 en natuurlijk ook daarna,veel geluk toegewenst!!!