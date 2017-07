Goedkeuring VS voor psoriasistherapie Philips

AMSTERDAM (AFN) - Philips heeft toestemming gekregen van de Amerikaanse toezichthouder FDA voor de verkoop van BlueControl in de Verenigde Staten. BlueControl is een draagbaar apparaat dat met behulp van UV-vrij blauw led-licht een milde vorm van de chronische huidaandoening psoriasis kan behandelen.

BlueControl is voor thuisgebruik en zorgt ervoor dat de symptomen van psoriasis aanzienlijk verminderen. In de VS hebben 7,5 miljoen mensen de huidziekte en wereldwijd ongeveer 125 miljoen. Philips wil BlueControl begin volgend jaar op de Amerikaanse markt lanceren. Eerder werd de lichttherapie al in verschillende Europese landen uitgebracht.

