'ABN AMRO in risicovolle bedrijfsleningen'

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO gaat weer hefboomleningen verstrekken in het buitenland. Dat meldt het Financieele Dagblad vrijdag.

Het is voor het eerst sinds de nationalisering in 2008 dat de bank deze markten weer betreedt met een team. Hefboomleningen, ook wel 'leveraged loans', worden vooral gebruikt door private-equityfondsen om bedrijven op te kopen. Bij het uitbreken van de financiële crisis kwamen een aantal private-equityfondsen en bedrijven door de hoge schuldenlast in de problemen. Banken keerden zich ervan af en de markt voor deze leningen stortte grotendeels in.

