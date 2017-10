Nikkei sluit week met stevige winst

TOKIO (AFN) - De beurs in Japan is vrijdag met een stevige winst het weekeinde ingegaan. Een sterke koerswinst van detailhandelsconcern Fast Retailing, een zwaargewicht in de Nikkei, hielp de index vooruit. Daarnaast werd het sentiment gesteund door de hoop dat de zittende Japanse premier Shinzo Abe de vervroegde verkiezingen op 22 oktober overtuigend zal winnen en zijn economische stimuleringsbeleid zal voortzetten.

De Nikkei-index in Tokio eindigde 1 procent hoger op 21.155,18 punten. De hoofdgraadmeter boekte een weekwinst van ruim 2 procent en eindigde voor het eerst sinds november 1996 boven de 21.000 punten. Fast Retailing dikte 5,5 procent aan na de bekendmaking van een recordwinst.

Kobe Steel, dat deze week 42 procent aan beurswaarde zag verdampen, ging ook weer hard omlaag met een min van bijna 9 procent. Het staalconcern bevestigde ook te hebben gesjoemeld met de uitkomsten van kwaliteitsinspecties voor staaldraad. Eerder biechtte het bedrijf al op de gegevens over de stevigheid en levensduur van aluminium- en koperproducten te hebben vervalst.

Vooruit

Elders in het Verre Oosten gingen de beurzen overwegend licht vooruit. In Hongkong stond de Hang Seng-index tussentijds 0,1 procent in de plus. Beleggers verwerkten de handelscijfers uit China, waar de export in september iets minder sterk steeg dan verwacht en de import harder groeide dan voorzien.

De All Ordinaries in Sydney klom 0,4 procent en de Kospi in Seoul daalde 0,2 procent. Samsung verloor 1,5 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern liet weten af te stevenen op een recordwinst, maar kondigde tevens het verrassende vertrek aan van topman Kwon Oh-hyun.

