WIESBADEN (AFN) - De inflatie in Duitsland is in september uitgekomen op 1,8 procent op jaarbasis, net als in augustus. Dat blijkt uit definitieve cijfers van het Duitse statistiekbureau.

Het cijfer komt overeen met een eerdere schatting en de gemiddelde verwachting van economen. Op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode bedroeg de Duitse inflatie ook 1,8 procent op jaarbasis.

