DEN HAAG (AFN) - FNV is van plan actie te gaan voeren bij PostNL omdat de vakbond het niet eens is met het nieuwe cao-voorstel voor medewerkers van het postbedrijf. De stap komt vrijwel direct nadat PostNL bekendmaakte dat er een principeakkoord is gesloten waarbij het salaris dit jaar en volgend jaar stijgt met in totaal 2,6 procent. Ook is er een eenmalige uitkering van 50 euro.

Volgens FNV is het voorstel van PostNL, waaronder de eenmalige uitkering, veel te mager en was het bovendien slikken of stikken aan de onderhandelingstafel. ,,Zo ga je niet om met je onderhandelingspartner en je medewerkers'', stelt FNV-bestuurder Ger Deleij. FNV legt dit voorstel dan ook negatief voor aan de leden die het naar verwachting massaal zullen afwijzen.

De bond eist een loonsverhoging van 2,5 procent over twaalf maanden, in plaats van de afgesproken salarisverhoging met 2,6 procent, die negen maanden langer duurt. Ook wil de bond dat de hoge werkdruk bij het onderdeel pakketten wordt aangepakt. Volgens FNV is er geen enkele afspraak gemaakt om de werkdruk terug te dringen. De bond heeft onder meer ook kritiek op de reiskostenregeling.

Principeakkoord

De Bond van Post Personeel (BVPP), CNV Publieke Diensten en VHP2 hebben wel ingestemd met het principeakkoord en leggen het positief voor aan de leden. In november wordt een uitkomst verwacht.

PostNL liet in een reactie weten te willen wachten op de uitkomst van de ledenraadplegingen. Er is nog geen contact geweest met FNV over eventuele acties die op stapel staan bij het bedrijf.

