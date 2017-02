Sterke stijging Chinese producentenprijzen

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - De producentenprijzen in China zijn in januari met 6,9 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat is de sterkste prijsstijging sinds augustus 2011, blijkt uit cijfers die de Chinese overheid dinsdag naar buiten bracht.

De toename van de prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten lag daarmee hoger dan economen gemiddeld hadden verwacht. Zij hebben te maken met hogere grondstofkosten en rekenen die door in de prijzen die ze vragen aan afnemers. Dit werkt wereldwijd door in een hogere inflatie. In december gingen de producentenprijzen al met 5,5 procent omhoog.

Het Chinese statistiekbureau meldde verder dat de consumentenprijzen in januari met 2,5 procent zijn toegenomen. Dat kwam mede door een stijging van de kosten van levensmiddelen, zoals varkensvlees.

Deel dit artikel via: