Toshiba boekt 6 miljard af op nucleaire tak

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - Het Japanse technologieconcern Toshiba schrijft omgerekend 6 miljard euro af op zijn nucleaire divisie vanwege enorme kostenoverschrijdingen en vertragingen bij de bouw van kerncentrales in de Verenigde Staten. De voorzitter van Toshiba, Shigenori Shiga, treedt terug.

Toshiba maakte het nieuws dinsdag na het slot van de beurshandel in Tokio bekend. Het aandeel ging tijdens de handelsdag nog hard omlaag omdat het bedrijf de deadline voor de cijferpublicatie had gemist. Toshiba heeft nu aangegeven voor dit lopende boekjaar dat in maart eindigt op een nettoverlies te rekenen van omgerekend 3,2 miljard euro, terwijl eerder een winst werd voorspeld.

In december waarschuwde Toshiba al dat er miljarden moesten worden afgeboekt op de nucleaire divisie. Dat leidde tot grote zorgen bij beleggers over de financiën van het bedrijf. De beurskoers van Toshiba ging hard omlaag, waardoor de afgelopen maanden bijna 7 miljard euro aan beurswaarde in rook opging.

Vanwege alle geldzorgen zoekt Toshiba naarstig naar manieren om de kas te spekken, waaronder een verkoop van een groot deel van zijn geheugenchipdivisie. Het Japanse conglomeraat is onder meer ook actief op het gebied van computers en printers, spoorwegen en liften.

