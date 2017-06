Lager beeld op Aziatische beurzen

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurzen in het Verre Oosten lieten woensdag een overwegend lager beeld zien. Beleggers verwerkten een reeks van macro-economische cijfers uit China. Daarnaast werd gewacht op het rentebesluit van de Federal Reserve. Algemeen wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank later op de dag de rente gaat verhogen.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio sloot 0,1 procent lager op 19.883,52 punten. Toshiba zakte 2,9 procent. Het technologieconcern liet weten mogelijk meer dan 400 miljoen dollar (356 miljoen euro) aan extra schadevergoedingen te moeten betalen vanwege het boekhoudschandaal uit 2015. Ook zal het bedrijf mogelijk de publicatie van het jaarverslag uitstellen.

Tevens werd bekendgemaakt dat de Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix ook interesse heeft in de chipdivisie die Toshiba in de etalage heeft gezet. SK Hynix steeg in Seoul 1 procent.

Op macro-economisch vlak bleek dat de industriële productie en de winkelverkopen in China in mei min of meer in lijn lagen met de verwachtingen. De beurs in Shanghai daalde desondanks 0,8 procent en de Hang Seng in Hongkong noteerde tussentijds 0,3 procent in de min.

De Kospi in Seoul verloor 0,2 procent en in Sydney klom de All Ordinaries 0,9 procent, onder aanvoering van de IT-sector.

Deel dit artikel via: