Productiegroei industrie eurozone trekt aan

LUXEMBURG (AFN) - De industriële productie in de eurolanden is in april met 0,5 procent gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van statistiekbureau Eurostat, die overeenkomen met de gemiddelde verwachting van economen.

In maart nam de industriële productie in de eurozone nog met 0,2 procent toe. Eerder was voor die maand een daling van 0,1 procent gemeld. Voor de Europese Unie als geheel kwam de productietoename in april op 0,2 procent, na een groei met 0,3 procent in maart. Ten opzichte van april 2016 steeg de productie met 1,4 procent, zowel voor de eurozone als de EU als geheel.

Deel dit artikel via: