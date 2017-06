AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen bouwden woensdag voort op de winsten van een dag eerder. De handel staat vooral in het teken van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve later op de dag. Naar alle waarschijnlijkheid gaat de Fed de rente verder verhogen.

De AEX-index in Amsterdam stond halverwege de middaghandel 0,2 procent hoger op 524,20 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 807,13 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tussen 0,2 en 0,8 procent.

In de AEX was digitaal beveiliger Gemalto met afstand de sterkste stijger met een plus van 3,4 procent, zonder duidelijk aanwijsbare reden. Andere winnaars waren onder meer verzekeraar NN Group, uitgeefconcern RELX en tankopslagbedrijf Vopak met koerswinsten tot 1,4 procent. Grootste daler was Aegon met een min van 0,9 procent.

In de MidKap ging technologiebedrijf TKH Group aan kop met een winst van 2,8 procent. Roestvrijstaalfabrikant Aperam was de grootste verliezer bij de middelgrote fondsen met een min van 1,7 procent.

Telegraaf Media Groep (TMG) verloor 2,1 procent tot 6,31 euro. Talpa heeft zoals verwacht formeel een tegenbod uitgebracht op TMG van 6,50 euro per aandeel. Dat is een halve euro meer dan het bod van het Vlaamse Mediahuis en de familie Van Puijenbroek. Mediahuis en Van Puijenbroek hebben echter al een ruime meerderheid van de aandelen TMG in handen.

Het Zweedse technologieconcern Hexagon maakte in Stockholm een koerssprong van bijna 13 procent en tikte een nieuw tussentijds recordniveau aan. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal voert het bedrijf overnamegesprekken met niet nader genoemde potentiële kopers.

In Madrid kwam Inditex met cijfers. De Spaanse eigenaar van bekende modeketens als Zara, Pull & Bear en Bershka zag zijn resultaten in het eerste kwartaal flink groeien. Het aandeel daalde desondanks 1,2 procent.

De olieprijzen stonden onder druk. Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) kan de oliemarkt nog tot diep in 2018 putten uit aanzienlijke voorraden. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper op 46,15 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,6 procent tot 48,44 dollar per vat.

De euro steeg tot 1,1276 dollar, na tegenvallende Amerikaanse macrocijfers. Rond het middaguur was de euro nog 1,1208 dollar waard.

