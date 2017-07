DSM rondt aandeleninkoop af

HEERLEN (AFN) - DSM is klaar met zijn op 13 maart aangekondigde aandeleninkoop, bedoeld voor de uitvoering van bestaande optieregelingen en de uitkering van stockdividend. Dat maakte het speciaalchemiebedrijf vrijdag bekend.

De laatste pluk van bijna 261.900 aandelen werd ingekocht in de periode van 7 tot en met 13 juli. Dat gebeurde tegen een gemiddelde prijs van 63,24 euro per stuk. DSM had aangekondigd in totaal 2,9 miljoen eigen aandelen te gaan inkopen.

