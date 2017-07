Wall Street wisselend na cijfers grote banken

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York zijn vrijdag verdeeld geopend. Beleggers op Wall Street verwerkten kwartaalresultaten van de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo en cijfers over onder meer de inflatie en de winkelverkopen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,1 procent lager op 21.532 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging licht omhoog tot 2448 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 0,2 procent tot 6287 punten.

JPMorgan Chase, naar bezittingen gemeten de grootste bank van de VS, zag de nettowinst met bijna een tiende oplopen naar ruim 7 miljard dollar. Hogere inkomsten uit leningen compenseerden relatief zwakke prestaties bij de handel in aandelen en obligaties. Het aandeel daalde echter 2,3 procent.

Citigroup

Bij Citigroup (min 1,7 procent) was sprake van een winstdaling met 2,5 procent tot 3,9 miljard dollar. Wells Fargo, de grootste hypotheekverstrekker van de VS, zag de winst met 5 procent stijgen tot 5,8 miljard dollar. Wells Fargo ging 2,2 procent omlaag. Volgende week komen branchegenoten Bank of America, Goldman Sachs en Morgan Stanley met kwartaalberichten.

De Amerikaanse inflatie is in juni afgezwakt naar 1,6 procent op jaarbasis, van 1,9 procent in mei. Verder namen de winkelverkopen in de VS die maand onverwacht met 0,2 procent af. Economen hadden juist op een lichte stijging van de detailhandelsverkopen gerekend.

