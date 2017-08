Vrees Noord-Korea zwakt af op beurzen

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen toonden maandag herstel na de forse verliezen van voor het weekeinde. De vrees voor een militair conflict tussen Noord-Korea en de VS zwakte weer wat af. Vorige week verdampte nog bijna 1000 miljard dollar aan beurswaarde door de oplopende spanningen tussen beide landen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,7 procent in de plus op 520,35 punten. De MidKap klom 1,4 procent tot 790,66 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 1,1 procent vooruit. Ook Wall Street lijkt hoger te beginnen.

Vooral de zwaar afgestrafte financiële bedrijven waren in trek bij beleggers. In de AEX stegen de verzekeraars Aegon en NN Group respectievelijk 1,5 en 2 procent. ING Groep klom 0,9 procent. In Frankfurt won Deutsche Bank 2,3 procent en de Franse bank BNP Paribas dikte 1,4 procent aan.

Unibail-Rodamco

Unibail-Rodamco voerde de stijgers in de AEX aan met een winst van 2,8 procent. Het vastgoedbedrijf gaat tot 10 oktober dit jaar voor 750 miljoen aan eigen aandelen inkopen. Olie- en gasconcern Shell en supermarktconcern Ahold Delhaize waren de grootste dalers met verliezen van 0,2 procent.

Altice won 0,9 procent. Het kabel- en telecomconcern overweegt volgens persbureau Bloomberg steun te vragen van investeerders voor een eventuele overname van het Amerikaanse kabelbedrijf Charter Communications.

Midkap

In de MidKap stond technologiegroep TKH bovenaan met een plus van 3,6 procent. Refresco won 1,7 procent. De Amerikaanse activistisch aandeelhouder Wyser-Pratte wil naar verluidt dat de frisdrankbottelaar zijn strategie onder de loep neemt. Trustkantoor Intertrust sloot de rij met een min van 0,8 procent.

In Frankfurt klom RWE bijna 2 procent. De Duitse energiereus kende naar eigen zeggen een goed halfjaar en scherpte zijn winstverwachting aan.

ThyssenKrupp steeg 1,9 procent. Tata Steel heeft met een pensioendeal in Groot-Brittannië een belangrijke horde genomen voor een eventuele fusie van zijn Europese staalactiviteiten met die van het Duitse ThyssenKrupp. De bedrijven onderhandelen al meer dan een jaar over een samenvoeging van hun Europese divisies.

De euro bleef onveranderd op 1,1799 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 48,63 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 51,83 dollar per vat.

