Overeenkomst Fox-Sky loopt vertraging op

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse concurrentiewaakhond CMA moet een oordeel vellen over de beoogde overname van het Britse mediabedrijf Sky door zijn Amerikaanse branchegenoot 21st Century Fox. De heeft de Britse regering beslist. Daardoor zal de overname niet eerder dan medio 2018 worden afgerond.

Volgens de Britten moet het onderzoek onder meer uitwijzen of het imperium van mediamagnaat Rupert Murdoch van Fox na de overname van Sky niet te groot en invloedrijk wordt. De CMA zal enkele maanden nodig hebben voor het onderzoek.

Eind vorig jaar bereikten de bedrijven een akkoord over de overname van de resterende aandelen waarmee een bedrag van 11,7 miljard pond is gemoeid. Murdoch houdt via zijn mediabedrijf al een belang van circa 39 procent in Sky. Destijds werd gerekend op een afronding van de deal eind dit jaar.

