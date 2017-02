Heineken brengt meer bier aan de man

AMSTERDAM (AFN) - Brouwer Heineken maakte in 2016 weer meer winst op een hogere omzet. Met name in Mexico en Vietnam wist het bedrijf de bierverkopen op te voeren, maar ook in andere markten won Heineken aan populariteit. De brouwer verwacht voor 2017 niet anders.

Heineken voerde de bierverkopen afgelopen jaar met 3 procent op naar ruim 200 miljoen hectoliter. De omzet steeg daarbij naar 20,8 miljard euro, tegen 20,5 miljard euro een jaar eerder. Op eigen kracht werd een plus van 4,8 procent gerealiseerd. De nettowinst steeg met 2,5 procent naar krap 2,1 miljard euro.

Voor 2017 voorziet Heineken verdere omzet- en winstgroei, geholpen ook door voorgestelde overnames in Brazilië en het Verenigd Koninkrijk. Heineken bereikte onlangs een akkoord met de Japanse bierbrouwer Kirin over de overname van diens activiteiten in Brazilië. Ook de aandeelhouders van kroeguitbater Punch Taverns stemden recent in met de overname van het Britse bedrijf door Heineken.

Goedkeuring

Laatstgenoemde deal wordt naar verwachting in de eerste helft van 2017 afgerond. Daarvoor is wel de noodzakelijke goedkeuring van toezichthouders vereist. Door de overname in Brazilië zal Heineken de op een na grootste bierproducent in het Zuid-Amerikaanse land worden.

Topman Jean-François van Boxmeer sprak van ,,sterke resultaten". Hij benadrukte wel dat de marktomstandigheden in Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa zwaar waren. In die regio's werd als verwacht op jaarbasis iets minder bier verkocht. In Azië zag Heineken de bierverkoop met bijna 18 procent stijgen.

In Europa, de grootste markt van Heineken, werd 0,7 procent meer bier verkocht. In het laatste kwartaal van het jaar waren de resultaten wel minder dan een jaar eerder.

