'Farmaceut Patheon op radar van Amerikanen'

AMSTERDAM (AFN) - Farmaceut Patheon, dat medio vorig jaar door voormalig moederbedrijf DSM naar de beurs werd gebracht, staat op de radar van de Amerikaanse producent van medische apparatuur Thermo Fisher Scientific. Dat meldde persbureau Bloomberg maandag op basis van ingewijden.

Volgens de bronnen zou deze week al een overeenkomst kunnen worden bereikt. Patheon vertegenwoordigt een marktwaarde van circa 3,8 miljard dollar gelet op de huidige koers van het aandeel. Thermo is goed voor een marktwaarde van 67 miljard dollar.

Patheon is een joint venture van DSM en investeerder JLL, waar DSM eind 2013 zijn onderdeel Pharmaceutical Products in onderbracht. Daarbij kreeg DSM destijds 49 procent van de aandelen in bezit, de rest ging naar JLL. DSM verkocht bij de beursgang van Patheon in totaal 4,76 miljoen aandelen, maar heeft nog altijd ruim 33 procent van de aandelen in handen. JLL bezit nog dik 43 procent van de stukken.

Sinds de beursgang in New York medio vorig jaar won Patheon circa 24 procent aan beurswaarde.

