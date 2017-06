Negatieve stemming op beurzen Azië

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurzen in het Verre Oosten moesten donderdag overwegend terrein prijsgeven. De stemming werd gedrukt door een aantal tegenvallende macro-economische cijfers uit de VS. Daarnaast verwerkten beleggers de renteverhoging van de Federal Reserve. Verder werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Japanse centrale bank op vrijdag.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio eindigde 0,3 procent in de min op 19.831,82 punten. De Japanse exportbedrijven gingen omlaag door een versterking van de yen. Zo zakte Toyota 1,1 procent en daalde Panasonic 1,6 procent. Ook de Japanse banken stonden onder druk.

Nintendo boekte daarentegen een koerswinst van 4,3 procent en bereikte het hoogste niveau sinds januari 2009. Beleggers reageerden verheugd op het twitter-bericht van de Japanse computerspelletjesmaker dat Super Mario Odyssey op 27 oktober wordt gelanceerd voor de nieuwste spelcomputer Switch.

De Hang Seng in Hongkong verloor tussentijds 0,9 procent en de Kospi in Seoul zakte 0,4 procent. In Sydney leverde de All Ordinaries 1,1 procent in. Dat kwam vooral doordat energiebedrijven kampten met de forse daling van de olieprijzen een dag eerder. De beurs in Shanghai boekte een kleine winst van 0,1 procent.

