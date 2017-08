Wall Street zet opmars voorzichtig voort

Een bewijs van deelname in het eigen vermogen van een besloten of naamloze vennootschap.

Nasdaq

Nasdaq (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) wordt meestal gebruikt om te refereren aan de Nasdaq US national stockmarket, die in 1971 werd opgericht. De Nasdaq is qua grootte de tweede beurs van de Verenigde Staten en is 's werelds oudste elektronische beurs. Belangrijke ondernemingen met een notering op de Nasdaq zijn Intel, Dell Computers, Microsoft en Cisco Systems.