Pharming zet nieuwe stap met Ruconest

LEIDEN (AFN) - Pharming heeft van de Europese Commissie toestemming gekregen om Ruconest te verkopen als een middel dat patiënten zelf mogen toedienen. Dat meldde het biotechnologiebedrijf maandag.

Het groene licht uit Brussel stelt Pharming in staat om in diverse Europese landen een zelfhulpkit op de markt te brengen, waarmee patiënten met erfelijk angio-oedeem zonder professionele bijstand het middel kunnen toedienen. In de VS werd deze toestemming al in 2014 verkregen.

