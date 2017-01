'Shell dicht bij verkoop activiteiten Gabon'

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Shell is naar verluidt dichtbij een verkoop van zijn olieactiviteiten op het vasteland in Gabon aan de Amerikaanse investeerder Carlyle Group. Die zou volgens het Franse persbureau AFP bereid zijn om hiervoor circa 700 miljoen dollar neer te tellen. AFP stelde maandag op basis van bronnen dat de deal waarschijnlijk voor het einde van de maand getekend wordt.

Shell liet in november vorig jaar weten in onderhandeling te zijn over de activiteiten in het Afrikaanse land. ,,We hebben onze medewerkers op de hoogte gesteld dat we in vergevorderde gesprekken zijn met een geïnteresseerde partij over de overname van onze onshore-activiteiten in Gabon'', zei een woordvoerder toen. In eerdere berichten over de verkoop werd ook al gesuggereerd dat Shell mikte op een bedrag van rond de 700 miljoen dollar.

