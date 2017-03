Omzetgroei voor kaartenmaker AND

CAPELLE AAN DEN IJSSEL (AFN) - Kaartenmaker AND International Publishers heeft de opbrengsten vorig jaar zien aandikken. Dat kwam onder meer door een ,,materiële bijdrage'' van een contract dat aan het begin van het jaar werd afgesloten, aldus de onderneming donderdag.

AND zag de opbrengsten aandikken van 6 miljoen euro tot 7,3 miljoen euro. De winst daalde wel, van 5,1 miljoen euro in 2015 tot 2,8 miljoen euro. Hiervan is in 2015 een bedrag van 1,9 miljoen euro het gevolg van de terugname van de in 2011 doorgevoerde bijzondere waardevermindering van 2,5 miljoen euro.

,,Indien dit effect uit 2015 buiten beschouwing wordt gelaten steeg de winst voor belastingen van 2,8 miljoen euro in 2015 naar 3,5 miljoen euro in 2016'', aldus AND.

Het bedrijf stelt een dividend voor van 0,15 euro per aandeel. Voor het huidige jaar gaf AND geen financiële prognose, maar gaf wel aan ,,positief'' te zijn ten aanzien van opkomende mogelijkheden binnen de snel veranderende technologische en marktontwikkelingen.

