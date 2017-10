Noorse topman voor Fugro

LEIDSCHENDAM (AFN) - Bodemonderzoeker Fugro wil de Noor Øystein Løseth benoemen tot de nieuwe bestuursvoorzitter en de opvolger van topman Paul van Riel. Løseth (1958) was in het verleden onder meer de topman van het Zweedse energieconcern Vattenfall en het Nederlandse Nuon.

Fugro zal op 14 december een buitengewone aandeelhoudersvergadering houden om over de voordracht van Løseth te stemmen. Hij zal dan vanaf 1 januari toetreden tot het bestuur van Fugro en op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op 26 april volgend jaar het stokje overnemen van Van Riel, die dan aftreedt.

Løseth heeft ook aan het hoofd gestaan van het Nederlandse energieconcern Nuon, dat in 2009 werd overgenomen door Vattenfall. In de afgelopen tijd functioneerde hij als voorzitter bij het Noorse olie- en gasconcern Statoil.

Veel ervaring

Van Riel geeft sinds 2012 leiding aan Fugro. In een toelichting zei president-commissaris Harrie Noy van Fugro dat Van Riel het bedrijf door een van de moeilijkste periodes in zijn bestaan heeft geleid. Volgens Noy wist Fugro onder het leiderschap van Van Riel de zware crisis in de olie- en gasmarkt te doorstaan met behoud van zijn sterke marktpositie als onafhankelijk dienstverlener.

Noy verklaarde dat met Løseth een door de wol geverfde nieuwe leider is gevonden met veel ervaring in de olie- en gasindustrie. De ervaring van Løseth met de veranderingen in de energiesector zou Fugro moeten helpen om verder te groeien.

