Probiodrug test verder met alzheimermedicijn

HALLE (AFN/BLOOMBERG) - Biotechnologiebedrijf Probiodrug start binnenkort met een vervolgtest voor het alzheimermedicijn PQ912. Het aan de Amsterdamse beurs genoteerde Duitse bedrijf werkt voor de Fase 2b studie opnieuw samen met onderzoeksorganisatie Julius Clinical. Daarnaast blijft Probiodrug in gesprek met mogelijke farmaceutische partners.

Er moeten tijdens de Fase 2b testen vragen over de dosering en de werkzaamheid na een langere behandeling worden beantwoord. De test wordt in de Europese Unie uitgevoerd. Het is de bedoeling daarnaast een tweede, complementaire studie in de Verenigde Staten uit te voeren. Eind september eindigde de Fase 2a studie.

