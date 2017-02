Vopak verwacht stabilisering in 2017

ROTTERDAM (AFN) - Tankopslagbedrijf Vopak verwacht dit jaar ongeveer op dezelfde voet verder te gaan als in 2016. Dat betekent dat de bezettingsgraad minimaal op 90 procent blijft. Ook zal de brutowinst (ebitda) die van 2016 niet overtreffen, zo meldde de onderneming vrijdag bij de presentatie van zijn jaarcijfers.

Vopak rekent voor de komende jaren op instabiliteit op de energie-, grondstoffen- en financiële markten en geopolitieke onzekerheid. Het bedrijf investeert vanaf dit jaar in onder meer uitbreiding van de capaciteit, technologie en vervanging van it-systemen. Die investeringen, die pas in 2019 bijdragen aan de resultaten, moeten bijdragen aan ,,gedisciplineerde" groei en productiviteitsverbetering.

Over het afgelopen jaar meldde Vopak een omzet van 1,3 miljard euro. Dat was 3 procent minder dan een jaar eerder. De brutowinst steeg 1 procent naar 822,3 miljoen euro. Onder de streep bleef 326 miljoen euro over. Dat resultaat was ongeveer gelijk aan 2015.

Bezetting

De bezettingsgraad kwam vorig jaar uit op 93 procent. Daarmee zit Vopak al tijden tegen een nagenoeg optimale bezetting aan, omdat niet alle opslagtanks tegelijk kunnen worden ingezet wegens onderhoud.

Vopak stelt een dividend van 1,05 euro per aandeel in contanten voor, een verhoging van 5 procent ten opzichte van 2015.

