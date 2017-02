Deal Infineon ketst af op veiligheidszorgen

NEUBIBERG (AFN/BLOOMBERG) - Bij de Duitse chipfabrikant Infineon is een voorgenomen miljoenenovername afgeketst. Volgens Amerikaanse autoriteiten komt de nationale veiligheid in de VS mogelijk in het geding.

Infineon kondigde eerder aan voor 850 miljoen dollar Wolfspeed Power te kopen van zijn Amerikaanse branchegenoot Cree. Het betreffende onderdeel maakt echter ook chips die voor militaire doeleinden worden gebruikt. Om die reden willen toezichthouders in de VS niet instemmen met de deal.

Cree heeft nog een tijd geprobeerd de zorgen bij de autoriteiten weg te nemen. Dat is niet gelukt en daarom hebben de Amerikanen de stekker uit de deal getrokken. Cree betaalt nu een compensatie van 12,5 miljoen dollar aan Infineon en heeft aangekondigd zelf weer in Wolfspeed Power te gaan investeren.

