Klein handelstekort voor eurolanden

LUXEMBURG (AFN) - De import van de negentien eurolanden is in januari sterker toegenomen dan de export. Dat resulteerde in een handelstekort voor de eurozone van 0,6 miljard euro, waar een jaar eerder nog sprake was van een overschot van 4,8 miljard euro. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van statistiekbureau Eurostat.

De eurolanden importeerden in januari voor in totaal 164,5 miljard euro aan goederen uit landen buiten de muntunie, een toename op jaarbasis van 17 procent. De uitvoer was goed voor een bedrag van 163,9 miljard euro, wat neerkomt op een stijging van 13 procent. De handel tussen de eurolanden onderling was goed voor 145,7 miljard euro. Dat betekent een groei van 10 procent.

