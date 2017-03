Bouwproductie eurozone gedaald

LUXEMBURG (AFN) - De bouwproductie in de eurozone is in januari met 2,3 procent gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. Dat maakte het Europese statistiekbureau Eurostat vrijdag bekend op basis van een eerste raming.

In december ging de productie volgens een nieuwe schatting met 0,6 procent omlaag. Eerder werd voor die maand een daling met 0,2 procent gemeld. In de gehele Europese Unie nam de bouwproductie in januari met 1,5 procent af.

