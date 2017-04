Kleine winsten op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York stonden maandag halverwege de handel in de plus. In tegenstelling tot de beurzen in Europa wordt op Wall Street op tweede paasdag wel gehandeld. Beleggers doen het na het lange weekend rustig aan. De geopolitieke zorgen rond Noord-Korea en Syrië van afgelopen weekend verdwenen wat naar de achtergrond.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,6 procent op 20.575 punten. De brede S&P 500 won eveneens 0,6 procent tot 2341 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 0,5 procent tot 5836 punten.

Bij de bedrijven steeg Google-moederbedrijf Alphabet 1,4 procent. Google schikte in Rusland met de mededingingsautoriteiten voor een bedrag van omgerekend 7,3 miljoen euro. Ook moet Google zijn mobiele besturingssysteem Android openstellen voor concurrenten.

United Continental

De farmaceuten Eli Lilly en Incyte deden beide een stap terug na een tegenvaller met de ontwikkeling van een gezamenlijk middel tegen reumatische aandoeningen. Het medicijn heeft geen goedkeuring gekregen van de Amerikaanse toezichthouder FDA. Eli Lily verloor 3,7 procent en Incyte zelfs ruim 11 procent.

United Continental komt nabeurs met cijfers, maar staat ook om een andere reden in de schijnwerpers. De luchtvaartmaatschappij zou een verloofd stel dat op weg was naar Costa Rica om te trouwen vlak voor vertrek uit het toestel hebben gezet. Eerder ontstond al grote ophef nadat een passagier op hardhandige wijze uit een vliegtuig van United werd gesleept. Het aandeel ging 1,3 procent omhoog.

Alcoa-afsplitsing Arconic steeg 3,7 procent nadat bekend werd dat topman Klaus Kleinfeld opstapt. De bestuurder van de maker van aluminiumonderdelen maakte zich volgens zijn raad van commissarissen schuldig aan slecht beoordelingsvermogen. De activistische aandeelhouder Elliott had al op zijn vertrek aangedrongen.

Olie

Geldoverboekingsbedrijf Moneygram profiteerde van een verhoogd overnamebod door het Chinese Ant Financial. Het nieuwe bod ter waarde van 1,2 miljard dollar zorgde voor een koersstijging van 7,5 procent.

De euro was 1,0652 dollar waard, tegen 1,0633 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,9 procent tot 52,71 dollar. Brent daalde 0,8 procent op 55,42 dollar per vat.

Deel dit artikel via: