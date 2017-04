AMSTERDAM (AFN) - KLM gaat vanaf het winterseizoen twee keer per week rechtstreeks op Costa Rica vliegen. De luchtvaartmaatschappij zegt dat er groeiende interesse is in het vakantieland in Midden-Amerika.

Op dit moment biedt KLM al een vlucht naar Costa Rica aan met een tussenstop op Panama. Deze verbinding in samenwerking met Copa Airlines blijft bestaan naast de nieuwe directe vlucht naar San José.

