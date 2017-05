Gerber flink kleiner in Pharming

Beetje flauwe posting van de IEX. S. Gerber heeft nooit echt een belang gehad van 28,80%. Het betrof een potentieel belang (dus voor de toekomst), indien Pharming de financiering (waar S. Gerber onder valt) in aandelen per maand ten tijde van de looptijd zou uitbetalen.



Vanzelfsprekend is het belang van S. Gerber verkleind. S. Gerber is één van de drie grote financiers van de Amortising Bonds. Gisteren is er net een persbericht geweest dat deze financiering omgezet wordt in een andere financiering, wat een voordeel van 115 miljoen aandelen oplevert. Hiervoor moeten de bestaande financiers, waaronder S. Gerber hun (gereserveerde) aandelen (wat eigenlijk nog geen aandelen zijn, maar pas bij uitbetaling aan het einde van elke maand, zolang de looptijd is) inleveren. Dit is de reden dat het belang is verkleind.



Laat u dus niet misleiden door zo'n persbericht.