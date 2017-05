ArcelorMittal vangt bot bij rechter VS

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Staalproducent ArcelorMittal is door een Amerikaanse federale rechtbank in hoger beroep in het ongelijk gesteld in een dispuut over octrooien. Een patent van het in Amsterdamse genoteerde staalbedrijf blijft daardoor ongeldig.

De zaak betreft een geschil tussen het Amerikaanse AK Steel en ArcelorMittal, waarbij de Amerikanen eerder al in het gelijk waren gesteld. ArcelorMittal had graag alsnog willen schikken en hoopte de rechtbank daarin mee te krijgen. De oproep daartoe gebeurde op dezelfde dag dat AK Steel de claim zou willen laten vervallen. De rechter oordeelde echter dat het betreffende aanbod niet voldoende was.

Ook niet toen Arcelor met een verklaring kwam waarbij er onder voorwaarden een akkoord zou zijn tussen de strijdende partijen. Juist de voorwaarden waren volgens de rechter het bewijs dat de zaak dus nog niet was opgelost.

Deel dit artikel via: